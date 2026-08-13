BKKBMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH
5 KABA AYE PAGODA ROAD, YANKIN
BKKBMMMYXXX
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH
YANGON
Banka BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH.
Pobočky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.