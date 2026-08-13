BKKBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH

Adresa pobočky

5 KABA AYE PAGODA ROAD, YANKIN

Kód pobočky

BKKBMMMYXXX

Název banky

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH

Město

YANGON

BKKBMMMYXXX

Banka BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH.

Pobočky BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH

BKKBMMMYXXX

5 KABA AYE PAGODA ROAD, YANKIN, YANGON, 11081

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.