BGFIMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BGFIBANK MADAGASCAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BGFIBANK MADAGASCAR

Adresa pobočky

IMMEUBLE ATRIUM, FLOOR 4

Kód pobočky

BGFIMGMGXXX

Název banky

BGFIBANK MADAGASCAR

Město

ANTANANARIVO

BGFIMGMGXXX

Banka BGFIBANK MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BGFIBANK MADAGASCAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky BGFIBANK MADAGASCAR.

Pobočky BGFIBANK MADAGASCAR

BGFIMGMGXXX

IMMEUBLE ATRIUM, FLOOR 4, ANTANANARIVO, 770

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.