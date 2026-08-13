BFDCKMKMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE FEDERALE DE COMMERCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE FEDERALE DE COMMERCE

Adresa pobočky

BFC BUILDING

Kód pobočky

BFDCKMKMXXX

Název banky

BANQUE FEDERALE DE COMMERCE

Město

MORONI

BFDCKMKMXXX

Banka BANQUE FEDERALE DE COMMERCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE FEDERALE DE COMMERCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE FEDERALE DE COMMERCE.

Pobočky BANQUE FEDERALE DE COMMERCE

BFDCKMKMXXX

BFC BUILDING, MORONI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.