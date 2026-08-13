BFAVMGMGXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE)
Detaily kódu Swift
BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE)
14, LALANA JENERALLY RABEHIVITRA
BFAVMGMGXXX
BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE)
ANTANANARIVO
Banka BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE).
Pobočky BRED MADAGASIKARA BANQUE POPULAIRE (FORMERLY BFV SOCIETE GENERALE)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.