BEXTVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL

Adresa pobočky

AVENIDA URDANETA ESQUINA DE URAPAL

Kód pobočky

BEXTVECAXXX

Název banky

BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BEXTVECAXXX

Banka BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL.

Pobočky BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL

BEXTVECAXXX

AVENIDA URDANETA ESQUINA DE URAPAL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.