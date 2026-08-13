BDCCSXSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN

Adresa pobočky

AIRPORT BOULEVARD 15

Kód pobočky

BDCCSXSMXXX

Název banky

BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN

Město

PHILIPSBURG

BDCCSXSMXXX

Banka BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN.

Pobočky BANCO DI CARIBE N.V SINT MAARTEN

BDCCSXSMXXX

AIRPORT BOULEVARD 15, PHILIPSBURG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.