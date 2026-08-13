BBHCUS3IOLD
Detaily kódu BIC/Swift banky BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY pomocí převodu přes Wise. Více informací
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
OLD
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
NEW YORK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 410,54 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 410,54 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Spojené státy americké
1. Chcete poslat peníze do země Spojené státy americké
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat USD příjemci v zemi Spojené státy americké.
2. Vyberte a pošlete USD
2. Vyberte a pošlete USD
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu USD, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
Najděte kódy Swift různých poboček banky BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY.
Pobočky BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
BBHCUS3IAAM
140 BROADWAY, NEW YORK, 10005-1101
BBHCUS3IABD
NEW YORK
BBHCUS3IAFC
NEW YORK
BBHCUS3IAFF
140 BROADWAY, NEW YORK, 10005-1101
BBHCUS3IAFI
NEW YORK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.