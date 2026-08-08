BBACIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BBAC SAL ERBIL BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BBAC SAL ERBIL BRANCH

Adresa pobočky

60 METER STREET, END OF ISKAN

Kód pobočky

BBACIQBAXXX

Název banky

BBAC SAL ERBIL BRANCH

Město

ERBIL

BBACIQBAXXX

Banka BBAC SAL ERBIL BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BBAC SAL ERBIL BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky BBAC SAL ERBIL BRANCH.

Pobočky BBAC SAL ERBIL BRANCH

BBACIQBAXXX

60 METER STREET, END OF ISKAN, ERBIL, 44001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.