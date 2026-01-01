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Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF BARODA
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BANK OF BARODA pomocí převodu přes Wise. Více informací
BANK OF BARODA
TRIPOLIA BAZAR
TRB
BANK OF BARODA
JAIPUR
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Indie
1. Chcete poslat peníze do země Indie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat INR příjemci v zemi Indie.
2. Vyberte a pošlete INR
2. Vyberte a pošlete INR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu INR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANK OF BARODA
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF BARODA.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.