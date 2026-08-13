AYABMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Detaily kódu Swift
AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
MAHARBANDOOLA GRDN ST 416 CRNR OF
AYABMMMYXXX
AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
YANGON
Banka AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.
Pobočky AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.