AVABMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INNWA BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INNWA BANK LTD

Adresa pobočky

MERCHANT ROAD

Kód pobočky

AVABMMMYXXX

Název banky

INNWA BANK LTD

Město

YANGON

AVABMMMYXXX

Banka INNWA BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INNWA BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky INNWA BANK LTD.

Pobočky INNWA BANK LTD

AVABMMMYXXX

MERCHANT ROAD, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.