AUBBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL ISLAMIC BANK OF IRAQ

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL ISLAMIC BANK OF IRAQ

Adresa pobočky

SAADOUN STREET

Kód pobočky

AUBBIQBAXXX

Název banky

COMMERCIAL ISLAMIC BANK OF IRAQ

Město

BAGHDAD

AUBBIQBAXXX

Banka COMMERCIAL ISLAMIC BANK OF IRAQ není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.