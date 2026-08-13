ATTGTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE ATLANTIQUE TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE ATLANTIQUE TOGO

Adresa pobočky

RUE KOUMOUE, PLACE DU PETIT MARCHE

Kód pobočky

ATTGTGTGXXX

Název banky

BANQUE ATLANTIQUE TOGO

Město

LOME

ATTGTGTGXXX

Banka BANQUE ATLANTIQUE TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE ATLANTIQUE TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE ATLANTIQUE TOGO.

Pobočky BANQUE ATLANTIQUE TOGO

ATTGTGTGXXX

RUE KOUMOUE, PLACE DU PETIT MARCHE, LOME

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.