ATONRUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ATON

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ATON

Adresa pobočky

OVCHINNINKOVSKAYA EMBANKMENT 20B1

Kód pobočky

ATONRUM2XXX

Název banky

ATON

Město

MOSCOW

ATONRUM2XXX

Banka ATON není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ATON

Najděte kódy Swift různých poboček banky ATON.

Pobočky ATON

ATONRUM2XXX

OVCHINNINKOVSKAYA EMBANKMENT 20B1, MOSCOW, 115035

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.