ATIBLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

GURGI ROAD

Kód pobočky

ATIBLYLTXXX

Název banky

ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK

Město

TRIPOLI

ATIBLYLTXXX

Banka ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK.

Pobočky ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK

ATIBLYLTXXX

GURGI ROAD, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.