ASIJRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ASIA-INVEST BANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ASIA-INVEST BANK JSC

Adresa pobočky

SADOVNICHESKAYA 73/1

Kód pobočky

ASIJRUMMXXX

Název banky

ASIA-INVEST BANK JSC

Město

MOSCOW

ASIJRUMMXXX

Banka ASIA-INVEST BANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ASIA-INVEST BANK JSC

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Pobočky ASIA-INVEST BANK JSC

ASIJRUMMXXX

SADOVNICHESKAYA 73/1, MOSCOW, 115035

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.