AMOORUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'SOCIUM-BANK' LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'SOCIUM-BANK' LLC

Adresa pobočky

LENINGRADSKY PROSPECT HOUSE 80

Kód pobočky

AMOORUM2XXX

Název banky

'SOCIUM-BANK' LLC

Město

MOSCOW

AMOORUM2XXX

Banka 'SOCIUM-BANK' LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'SOCIUM-BANK' LLC

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Pobočky 'SOCIUM-BANK' LLC

AMOORUM2XXX

LENINGRADSKY PROSPECT HOUSE 80, MOSCOW, 125190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.