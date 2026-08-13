ALMZRU8YXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALMAZERGIENBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALMAZERGIENBANK

Adresa pobočky

PROSPECT LENINA 1

Kód pobočky

ALMZRU8YXXX

Název banky

ALMAZERGIENBANK

Město

YAKUTSK

ALMZRU8YXXX

Banka ALMAZERGIENBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALMAZERGIENBANK

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Pobočky ALMAZERGIENBANK

ALMZRU8YXXX

PROSPECT LENINA 1, YAKUTSK, 677000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.