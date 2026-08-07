ALLAINBBDIF
Detaily kódu BIC/Swift banky INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK)
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) pomocí převodu přes Wise. Více informací
INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK)
MADRAS HOTEL CPLX CONNAUGHT CIRCUS
DIF
INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK)
NEW DELHI
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 405,11 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 405,11 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Indie
1. Chcete poslat peníze do země Indie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat INR příjemci v zemi Indie.
2. Vyberte a pošlete INR
2. Vyberte a pošlete INR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu INR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK)
Najděte kódy Swift různých poboček banky INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK).
Pobočky INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK)
ALLAINBBADR
CHENNAI
ALLAINBBAGC
GRIVS COMPLEX, AGRA, 282005
ALLAINBBAMB
AMBALA
ALLAINBBBAN
1/32, ULSOOR ROAD, ULSOOR CROSS, BENGALURU, 560042
ALLAINBBBHD
STATION ROAD, BHADOHI, 221401
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.