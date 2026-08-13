ALILRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO

Adresa pobočky

KOZHEVNICHESKIJ PROEZD 4/3

Kód pobočky

ALILRUMMXXX

Název banky

RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO

Město

MOSCOW

ALILRUMMXXX

Banka RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO

Najděte kódy Swift různých poboček banky RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO.

Pobočky RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK OOO

ALILRUMMXXX

KOZHEVNICHESKIJ PROEZD 4/3, MOSCOW, 115114

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.