ALELJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALAWNEH EXCHANGE L.L.C

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALAWNEH EXCHANGE L.L.C

Adresa pobočky

ABDULHAMID SHOMAN STR 15

Kód pobočky

ALELJOAMXXX

Název banky

ALAWNEH EXCHANGE L.L.C

Město

AMMAN

ALELJOAMXXX

Banka ALAWNEH EXCHANGE L.L.C není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALAWNEH EXCHANGE L.L.C

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALAWNEH EXCHANGE L.L.C.

Pobočky ALAWNEH EXCHANGE L.L.C

ALELJOAMXXX

ABDULHAMID SHOMAN STR 15, AMMAN, 11194

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.