AISBPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB ISLAMIC BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

NABLUS STREET

Kód pobočky

AISBPS22XXX

Název banky

ARAB ISLAMIC BANK

Město

RAMALLAH

AISBPS22XXX

Banka ARAB ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky ARAB ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB ISLAMIC BANK.

Pobočky ARAB ISLAMIC BANK

AISBPS22XXX

NABLUS STREET, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.