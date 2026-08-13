AIIMYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE

Adresa pobočky

90TH STREET

Kód pobočky

AIIMYESAXXX

Název banky

ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE

Město

ADEN

AIIMYESAXXX

Banka ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE.

Pobočky ALINMA BANK FOR ISLAMIC MICROFINANCE

AIIMYESAXXX

90TH STREET, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.