AIIILYLT002

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

AIIB BUILDING,EGZIR

Kód pobočky

AIIILYLT002

Název banky

ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK

Město

MISRATA

AIIILYLT002

Banka ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK.

Pobočky ARAB INVESTMENT ISLAMIC BANK

AIIILYLT002

AIIB BUILDING,EGZIR, MISRATA

AIIILYLTXXX

SIKKA ROAD, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.