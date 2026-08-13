AGRZZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFC COMMERCIAL BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFC COMMERCIAL BANK LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 13, HURUDZA HOUSE

Kód pobočky

AGRZZWHAXXX

Název banky

AFC COMMERCIAL BANK LIMITED

Město

HARARE

AGRZZWHAXXX

Banka AFC COMMERCIAL BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AFC COMMERCIAL BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFC COMMERCIAL BANK LIMITED.

Pobočky AFC COMMERCIAL BANK LIMITED

AGRZZWHAXXX

FLOOR 13, HURUDZA HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.