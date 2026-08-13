ABOCRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED

Adresa pobočky

LESNAYA STREET 5

Kód pobočky

ABOCRUMMXXX

Název banky

AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED

Město

MOSCOW

ABOCRUMMXXX

Banka AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED.

Pobočky AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED

ABOCRUMMXXX

LESNAYA STREET 5, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.