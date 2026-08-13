ABMGMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ACCESBANQUE MADAGASCAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ACCESBANQUE MADAGASCAR

Adresa pobočky

BATIMENT C2 BUSINESS EXPLORER

Kód pobočky

ABMGMGMGXXX

Název banky

ACCESBANQUE MADAGASCAR

Město

ANTANANARIVO

ABMGMGMGXXX

Banka ACCESBANQUE MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ACCESBANQUE MADAGASCAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky ACCESBANQUE MADAGASCAR.

Pobočky ACCESBANQUE MADAGASCAR

ABMGMGMGXXX

BATIMENT C2 BUSINESS EXPLORER, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.