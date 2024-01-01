5 Güney Afrika randından Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → SRD çevirin

5 zar
7,90 srd

1,000R ZAR = 1,580$ SRD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,66981,8177
Düşük1,57471,5747
Ortalama1,62641,6993
Değişim-4.95%-13.04%
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1 ZAR → SRD istatistikleri

ZAR → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6698, en düşük 1,5747 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6264 oldu. ZAR → SRD kurundaki değişiklik -4.95 değerindeydi.

ZAR → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8177, en düşük 1,5747 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6993 oldu. ZAR → SRD kurundaki değişiklik -13.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Surinam Doları
1 ZAR1,58000 SRD
5 ZAR7,90000 SRD
10 ZAR15,80000 SRD
20 ZAR31,60000 SRD
50 ZAR79,00000 SRD
100 ZAR158,00000 SRD
250 ZAR395,00000 SRD
500 ZAR790,00000 SRD
1000 ZAR1.580,00000 SRD
2000 ZAR3.160,00000 SRD
5000 ZAR7.900,00000 SRD
10000 ZAR15.800,00000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Güney Afrika Randı
1 SRD0,63291 ZAR
5 SRD3,16456 ZAR
10 SRD6,32911 ZAR
20 SRD12,65822 ZAR
50 SRD31,64555 ZAR
100 SRD63,29110 ZAR
250 SRD158,22775 ZAR
500 SRD316,45550 ZAR
1000 SRD632,91100 ZAR
2000 SRD1.265,82200 ZAR
5000 SRD3.164,55500 ZAR
10000 SRD6.329,11000 ZAR