VUV - SEK Döviz Kuru Tablosu
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VUV → SEK çevrim grafiği
1 VUV = 0,08920 SEK
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- Vanuatu vatusuVanuatu vatusu
- İsveç kronuİsveç kronu
İsveç kronu (çoğul hali 'kronor'), İsveç'in resmi para birimidir. Yaygın kullanılan kodu SEK ve simgesi 'kr' şeklindedir. İsveç kronu, popüler olarak euro ile takas edilir. Kron, dünyada en çok işlem gören dokuzuncu para birimidir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Kron itibari bir para birimidir.
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