Uruguay pesosundan Güney Afrika randına Geçmiş Döviz Kurları
Uruguay pesosundan Güney Afrika randına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Uruguay pesosundan (UYU) Güney Afrika randına (ZAR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, UYU - ZAR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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UYU → ZAR çevrim grafiği
1 UYU = 0,41849 ZAR
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Uruguay pesosu → Güney Afrika randı döviz kuru geçmişi
Bugünün Uruguay pesosu Güney Afrika randına döviz kuru şu anda 0,418, dünden bu yana %-1.004 değerinde değişti. Uruguay pesosu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.239 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Uruguay pesosu Güney Afrika randına döviz kuru en yüksek değeri 0,432 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,418 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %2.202 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Uruguay pesosundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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