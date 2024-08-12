İsveç kronundan Kuveyt dinarına Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan Kuveyt dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Kuveyt dinarına (KWD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 12-08-2019 ile 12-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - KWD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
İsveç kronu → Kuveyt dinarı döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu Kuveyt dinarına döviz kuru şu anda 0,029, dünden bu yana %0.075 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.715 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Kuveyt dinarına döviz kuru en yüksek değeri 0,029 (07-08-2024) ile en düşük değeri 0,029 (05-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.788 artış ile 05-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.