İsveç kronundan Komor frangına Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan Komor frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Komor frangına (KMF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 12-08-2019 ile 12-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - KMF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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İsveç kronu → Komor frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu Komor frangına döviz kuru şu anda 42,871, dünden bu yana %0.072 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.604 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Komor frangına döviz kuru en yüksek değeri 43,205 (07-08-2024) ile en düşük değeri 42,368 (05-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.571 düşüş ile 05-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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