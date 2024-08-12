İsveç kronundan Komor frangına Geçmiş Döviz Kurları

İsveç kronundan Komor frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Komor frangına (KMF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 12-08-2019 ile 12-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - KMF için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 sek
42.871 kmf

1,000kr SEK = 42,87CF KMF

12 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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İsveç kronu → Komor frangı döviz kuru geçmişi

Bugünün İsveç kronu Komor frangına döviz kuru şu anda 42,871, dünden bu yana %0.072 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.604 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Komor frangına döviz kuru en yüksek değeri 43,205 (07-08-2024) ile en düşük değeri 42,368 (05-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.571 düşüş ile 05-08-2024 günü gerçekleşti.

12 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80983,9521,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79791,6251,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,79107,111,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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