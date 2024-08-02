Ruanda frangından Tanzanya şilinine Geçmiş Döviz Kurları

Ruanda frangından Tanzanya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Ruanda frangından (RWF) Tanzanya şilinine (TZS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RWF - TZS için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 rwf
2.041,62 tzs

1,000R₣ RWF = 2,042tzs TZS

2 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Ruanda frangı → Tanzanya şilini döviz kuru geçmişi

Bugünün Ruanda frangı Tanzanya şilinine döviz kuru şu anda 2,042, dünden bu yana %-0.078 değerinde değişti. Ruanda frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.669 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Ruanda frangı Tanzanya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 2,049 (26-07-2024) ile en düşük değeri 2,021 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.227 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.

2 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53318,23283,74
1 EUR1,07911,4960,8481,4391,65519,6890,389
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10613,15460,417
1 GBP1,2731,1791,76411,6961,95123,201106,564

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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