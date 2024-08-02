Ruanda frangından Seyşeller rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Ruanda frangından Seyşeller rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Ruanda frangından (RWF) Seyşeller rupisine (SCR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RWF - SCR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Ruanda frangı → Seyşel rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Ruanda frangı Seyşeller rupisine döviz kuru şu anda 0,010, dünden bu yana %-0.562 değerinde değişti. Ruanda frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.710 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Ruanda frangı Seyşeller rupisine döviz kuru en yüksek değeri 0,011 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,010 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %5.543 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ruanda frangından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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