Romanya leyinden Vanuatu vatusuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Vanuatu vatusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Vanuatu vatusuna (VUV) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - VUV için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Rumen leyi → Vanuatu vatusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Vanuatu vatusuna döviz kuru şu anda 26,416, dünden bu yana %-0.184 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.213 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Vanuatu vatusuna döviz kuru en yüksek değeri 26,587 (29-07-2024) ile en düşük değeri 26,353 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.270 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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