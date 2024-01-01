RON - NZD Döviz Kuru Tablosu

Rumen leyi, Romanya'nın para birimidir. Para birimi kodu ve döviz simgesi RON şeklindedir. Para birimini tanımlamak için başka bir sembol bulunmamaktadır. Tekil hâlininin "1 leu", çoğul hâlinin de "2 lei" olarak yazıldığını görürsünüz. Ley itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı beş basamaklıdır. Rumen leyi, popüler olarak euro ile takas... RON hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...



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