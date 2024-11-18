Romanya leyinden Kırgızistan somuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Kırgızistan somuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Kırgızistan somuna (KGS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - KGS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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RON → KGS çevrim grafiği
1 RON = 18,40050 KGS
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Rumen leyi → Kırgızistan somu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Kırgızistan somuna döviz kuru şu anda 18,402, dünden bu yana %0.820 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.237 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Kırgızistan somuna döviz kuru en yüksek değeri 18,409 (18-11-2024) ile en düşük değeri 18,108 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.493 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Romanya leyinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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