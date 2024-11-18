Paraguay guaranisinden Bermuda dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Paraguay guaranisinden Bermuda dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Paraguay guaranisinden (PYG) Bermuda dolarına (BMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PYG - BMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PYG → BMD çevrim grafiği
1 PYG = 0,00013 BMD
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Paraguay guaranisi → Bermuda doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Paraguay guaranisi Bermuda dolarına döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %-0.371 değerinde değişti. Paraguay guaranisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.201 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Paraguay guaranisi Bermuda dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,000 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.176 düşüş ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Paraguay guaranisinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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