100 Polonya zlotisinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → SRD çevirin

1,000zł PLN = 8,659$ SRD

15:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → SRD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SRD
1 PLN → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,67838,6783
Düşük8,15047,4723
Ortalama8,48187,9895
Değişim4.15%15.44%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → SRD istatistikleri

PLN → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,6783, en düşük 8,1504 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4818 oldu. PLN → SRD kurundaki değişiklik 4.15 değerindeydi.

PLN → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,6783, en düşük 7,4723 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,9895 oldu. PLN → SRD kurundaki değişiklik 15.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4040,8861.394,5811,05723,934
1 EUR1,05710,83789,2020,9361.473,8611,68625,295
1 GBP1,2631,1951106,6151,1191.761,5613,96730,232
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Surinam Doları
1 PLN8,65917 SRD
5 PLN43,29585 SRD
10 PLN86,59170 SRD
20 PLN173,18340 SRD
50 PLN432,95850 SRD
100 PLN865,91700 SRD
250 PLN2.164,79250 SRD
500 PLN4.329,58500 SRD
1000 PLN8.659,17000 SRD
2000 PLN17.318,34000 SRD
5000 PLN43.295,85000 SRD
10000 PLN86.591,70000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Polonya Zlotisi
1 SRD0,11549 PLN
5 SRD0,57743 PLN
10 SRD1,15485 PLN
20 SRD2,30970 PLN
50 SRD5,77425 PLN
100 SRD11,54850 PLN
250 SRD28,87125 PLN
500 SRD57,74250 PLN
1000 SRD115,48500 PLN
2000 SRD230,97000 PLN
5000 SRD577,42500 PLN
10000 SRD1.154,85000 PLN