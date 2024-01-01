PLN - NZD Döviz Kuru Tablosu

Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir. PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...



NZD hakkında daha fazla bilgi edinin