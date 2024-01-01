PLN - HKD Döviz Kuru Tablosu

Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir. PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

Hong Kong doları

Hong Kong doları

Hong Kong doları, Hong Kong'un resmi para birimidir. Dünyada en çok işlem gören 13. para birimidir. Para birimi kodu HKD olup simgesi $ veya ABD dolarından ayırt edilebilmesi için HK$ şeklindedir. Hong Kong doları, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. HK$ dönüşüm katsayısı dört basamağa sahiptir ve itibari bir...



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