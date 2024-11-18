Polonya zlotisinden Mısır lirasına Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Mısır lirasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Mısır lirasına (EGP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - EGP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → EGP çevrim grafiği
1 PLN = 12,05270 EGP
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Polonya zlotisi → Mısır lirası döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Mısır lirasına döviz kuru şu anda 12,051, dünden bu yana %0.095 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.148 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Mısır lirasına döviz kuru en yüksek değeri 12,093 (15-11-2024) ile en düşük değeri 11,949 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.488 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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