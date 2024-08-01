Makedonya dinarından Norveç kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Makedonya dinarından Norveç kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Makedonya dinarından (MKD) Norveç kronuna (NOK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MKD - NOK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Makedonya dinarı → Norveç kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Makedonya dinarı Norveç kronuna döviz kuru şu anda 0,192, dünden bu yana %0.274 değerinde değişti. Makedonya dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.069 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Makedonya dinarı Norveç kronuna döviz kuru en yüksek değeri 0,195 (26-07-2024) ile en düşük değeri 0,191 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.465 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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