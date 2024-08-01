Madagaskar ariarisinden Malavi kvaçasına Geçmiş Döviz Kurları
Madagaskar ariarisinden Malavi kvaçasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Madagaskar ariarisinden (MGA) Malavi kvaçasına (MWK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MGA - MWK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Madagaskar ariarisi → Malavi kvaçası döviz kuru geçmişi
Bugünün Madagaskar ariarisi Malavi kvaçasına döviz kuru şu anda 0,380, dünden bu yana %-0.061 değerinde değişti. Madagaskar ariarisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.738 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Madagaskar ariarisi Malavi kvaçasına döviz kuru en yüksek değeri 0,384 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,380 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.861 düşüş ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Madagaskar ariarisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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