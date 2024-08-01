Moldova leyinden El Salvador kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Moldova leyinden El Salvador kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Moldova leyinden (MDL) El Salvador kolonuna (SVC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MDL - SVC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Moldova leyi → Salvador kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Moldova leyi El Salvador kolonuna döviz kuru şu anda 0,496, dünden bu yana %0.111 değerinde değişti. Moldova leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.541 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Moldova leyi El Salvador kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 0,496 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,492 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.471 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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