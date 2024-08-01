Moldova leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine Geçmiş Döviz Kurları
Moldova leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Moldova leyinden (MDL) Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine (AED) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MDL - AED için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Moldova leyi → Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi döviz kuru geçmişi
Bugünün Moldova leyi Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine döviz kuru şu anda 0,208, dünden bu yana %0.112 değerinde değişti. Moldova leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.542 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Moldova leyi Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine döviz kuru en yüksek değeri 0,208 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,207 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.471 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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