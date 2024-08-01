Fas dirheminden Etiyopya birrine Geçmiş Döviz Kurları
Fas dirheminden Etiyopya birrine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Fas dirheminden (MAD) Etiyopya birrine (ETB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MAD - ETB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Fas dirhemi → Etiyopya birri döviz kuru geçmişi
Bugünün Fas dirhemi Etiyopya birrine döviz kuru şu anda 7,733, dünden bu yana %1.589 değerinde değişti. Fas dirhemi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %32.058 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Fas dirhemi Etiyopya birrine döviz kuru en yüksek değeri 7,733 (01-08-2024) ile en düşük değeri 5,814 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %30.087 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
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Fas dirheminden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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