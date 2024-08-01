Liberya dolarından Laos kipine Geçmiş Döviz Kurları
Liberya dolarından Laos kipine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Liberya dolarından (LRD) Laos kipine (LAK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LRD - LAK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Liberya doları → Laos kipi döviz kuru geçmişi
Bugünün Liberya doları Laos kipine döviz kuru şu anda 113,545, dünden bu yana %-0.049 değerinde değişti. Liberya doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.033 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Liberya doları Laos kipine döviz kuru en yüksek değeri 113,651 (30-07-2024) ile en düşük değeri 113,534 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.063 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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