Liberya dolarından Bosna Hersek konvertibl markına Geçmiş Döviz Kurları
Liberya dolarından Bosna Hersek konvertibl markına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Liberya dolarından (LRD) Bosna Hersek konvertibl markına (BAM) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LRD - BAM için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Liberya doları → Bosna Hersek konvertibl markı döviz kuru geçmişi
Bugünün Liberya doları Bosna Hersek konvertibl markına döviz kuru şu anda 0,009, dünden bu yana %0.274 değerinde değişti. Liberya doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.503 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Liberya doları Bosna Hersek konvertibl markına döviz kuru en yüksek değeri 0,009 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,009 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.315 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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