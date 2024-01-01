KWD - ZAR Döviz Kuru Tablosu

Güney Afrika randı

Güney Afrika randı

Güney Afrika randı, Güney Afrika'nın para birimidir. Simgesi 'R' olup para birimi kodu Felemenkçe 'Zuid-Afrikaanse rand' sözcüklerinin baş harflerinden gelen ZAR'dır. Rand itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Güney Afrika randı, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Rand dünyanın en çok işlem gören 18. para...



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